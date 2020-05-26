Три месяца эпидемии коронавируса в Бразилии: от "выдумки" до "главного вызова поколения"

Как и во многих других странах, так называемый нулевой пациент привез инфекцию из-за рубежа, вернувшись в Сан-Паулу из рабочей поездки в Италию. Сегодня этот мегаполис, в агломерации которого проживают свыше 21 млн человек, стал эпицентром распространения коронавируса в крупнейшем государстве Южной Америки, а сама Бразилия превратилась в новый очаг заболевания. Отгородиться от него поспешил даже Вашингтон, запретив въезд иностранцев, посещавших это латиноамериканское государство в течение двух недель до прибытия в США. Это при том, что в самих США число случаев заражения и летальных исходов среди инфицированных более чем в четыре раза превышает бразильские показатели.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп и члены его администрации несколько раз публично предупреждали о возможности прекращения авиасообщения с Бразилией, характеризуя сложившуюся там эпидемическую ситуацию как "серьезную". Но даже эти слова коллеги и кумира Жаира Болсонару, казалось, не доходили до слуха бразильского лидера, и он продолжал игнорировать официальные цифры и рекомендации собственного Минздрава. Глава республики, до последнего отказывавшийся от ношения защитной маски, до сих пор участвует в массовых акциях своих сторонников, пожимает им руки, с удовольствием фотографируется в обнимку и берет на руки детей.

В одном из первых своих комментариев относительно опасности пандемии Болсонару и вовсе счел ее надуманной: "Очевидно, что проблема есть, небольшая. Как мне представляется, вся эта история с коронавирусом — в большей степени выдумка. Все совсем не так, как разносят по миру СМИ". Вводимые региональными и местными властями (их решения на этот счет имеют приоритет над федеральными предписаниями) ограничения и запреты на работу бизнеса он называл "преступлениями", обвиняя губернаторов в попытках подорвать национальную экономику и извлечь из этого политическую выгоду на президентских выборах 2022 года.

Впрочем, в одном из более поздних обращений к нации в телеэфире политик смягчил риторику, назвав эпидемию "главным вызовом поколения". Однако своими последующими действиями и высказываниями Болсонару дал понять, что соотечественники должны преодолеть этот вызов "по-мужски", а тех, кто заразится, полагал он, можно будет вылечить с помощью противомалярийного лекарства хлорохина. В этом его позиция расходилась с подходами к борьбе с пандемией двух ушедших в отставку глав Минздрава, предпочитавших профилактическое социальное дистанцирование и самоизоляцию использованию препарата с недоказанной, по мнению ученых, эффективностью и серьезными побочными эффектами.

"Столько всего положительного"

COVID-диссидентство Болсонару лишь осложнило его непростые отношения с представителями законодательной и судебной власти и еще больше настроило против него прессу, и без того не слишком жаловавшую резкого в своих высказываниях президента. Вдобавок весь мир облетели кадры с кладбища Манауса, столицы штата Амазонас. Его работники, не справляясь с резким ростом числа умерших, стали рыть траншеи для захоронений.

Другим свидетельством масштабов человеческих потерь стали сделанные с разницей в один месяц с высоты птичьего полета фотоснимки кладбища в Сан-Паулу: на первом из них сотни свежевыкопанных могил, на втором — только холмики да таблички с именами покойных. Болсонару назвал первое фото "страшилкой" и заявил, что, если это правда, то "ее нельзя было делать достоянием общественности".