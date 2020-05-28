Новый парламент Ирана может сделать последний год президентства Роухани худшим в карьере

27 мая прошло первое открытое заседание Меджлиса (парламента) Ирана 11-го созыва. Событие транслировалось в прямом эфире государственного телевидения страны. Депутатов с началом работы поздравили президент Ирана Хасан Роухани, а также духовный лидер и руководитель республики Али Хаменеи.

Законодательный орган начинает работу в один из самых сложных периодов в истории современного Ирана. Два года страна испытывала колоссальное экономическое давление, вызванное ужесточением санкций со стороны США. Последние месяцы ситуация осложнилась еще больше в связи с распространением коронавируса.

Парламент начинает работу в неполном составе. На выборах в феврале в 11 округах кандидаты не преодолели 20-процентный барьер, после чего был назначен второй тур, который планировалось провести в апреле. Однако из-за эпидемии коронавируса он был перенесен на сентябрь 2020 года.

Старый парламент

Меджлис 10-го созыва избирался в феврале 2016 года, через шесть месяцев после подписания ядерной сделки. Роухани находился на пике популярности, а среди избирателей доминировали прореформаторские настроения. В итоге при высокой явке - около 60% - наибольшее число голосов получила коалиция "Лист-е Омид" (перс. "Список надежды"), члены которой поддерживали действия президента.

В итоге проправительственные силы заняли в Меджлисе около 43% кресел. Прореформаторские СМИ говорили об успехе, однако он был не полным, поскольку большинства добиться не удалось. Оппозиционных к правительству взглядов придерживались члены коалиции консерваторов, которые занимали около 33% мест. В результате по значительной части вопросов решающей оказывалась позиция независимых кандидатов.

В целом расклад сил оставался в пользу Роухани. Одной из причин стала поддержка его линии со стороны спикера парламента, консерватора-прагматика Али Лариджани. В результате независимые и сомневающиеся депутаты в значительной части случаев голосовали за инициативы, выдвинутые кабинетом министров. Так, в ходе своей последней речи в Меджлисе Лариджани заявил, что "за четыре года было принято около 200 законов, большинство из которых были инициированы правительством".

Однако даже при таком "дружественном" парламенте Роухани столкнулся со множеством проблем. Переломной точкой стал односторонний выход США из ядерной сделки в мае 2018 года. Это событие в считанные дни превратило главное достижение президента в его провал. В результате подняли голову критики правительства, и независимые депутаты все чаще стали вставать на их сторону.

Министров из кабинета Роухани стали регулярно вызвать в Меджлис, чтобы отчитаться о работе и оправдаться за ошибки и неудачи. Консерваторы множество раз поднимали вопрос об импичменте того или иного министра. Дважды им удалось добиться своего - в 2018 году парламент проголосовал за досрочную отставку министров труда и экономики Али Рабии и Масуда Карбасиана.

На этом критики правительства не успокоились. Так, ряд депутатов призвал к отставке главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа за провалы во внешней политике, а также требовал привлечения к ответственности министра внутренних дел Абдольрезу Рахмани Фазли за большое количество погибших в ходе беспорядков в ноябре 2019 года. Однако эти попытки успехом не увенчались.

Войти в историю

Новый состав парламента должен тревожить президента гораздо больше предыдущего. В Меджлисе 11-го созыва консерваторы занимают около 75%. Абсолютное большинство прежних сторонников президента в законодательный орган не прошли - одни не набрали нужное количество голосов, других не допустил к участию в выборах Совет стражей конституции Ирана.