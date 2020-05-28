Данные о беседах Флинна с Кисляком находятся на рассмотрении у Минюста США

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США рассматривает в связи с возможностью публикации материалы, касающиеся контактов бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

Макинэни спросили, когда будут опубликованы документы. "В данный момент они находятся на рассмотрении у Минюста. Обращайтесь с вопросами к нему", - отметила пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что поддерживает публикацию данных, касающихся контактов Флинна с Кисляком.

О процессе рассекречивания беседы

На минувшей неделе занимавший пост исполняющего обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл подтвердил сообщения СМИ о том, что его аппарат начал процесс рассекречивания имеющихся в его распоряжении данных о беседах Флинна с Кисляком. Демократы в Сенате Конгресса США добиваются раскрытия разведывательных данных, касающихся этих контактов.

Судебный процесс по делу Флинна все еще продолжается. Ему так и не вынесли приговор за сокрытие от ФБР части информации о контактах с Кисляком. 7 мая Министерство юстиции США объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна. Суд в федеральном округе Колумбия намерен заслушать мнение независимых экспертных организаций перед тем, как вынести какое-либо решение.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам продолжавшегося около двух лет разбирательства признал, что никакого сговора между Трампом и властями РФ не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.