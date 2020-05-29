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Беспорядки в Миннесоте

Fox: в Нью-Йорке в ходе протестов из-за смерти афроамериканца задержаны более 40 человек

По данным телеканала, пострадали четыре полицейских

ТАСС, 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали более 40 человек, участвовавших в четверг в протестных акциях в связи со смертью задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News.

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Отмечается, что демонстрации в городе в ряде случаев переросли в столкновения с полицейскими. Одного из сотрудников органов безопасности ударили мусорным ящиком по голове. Всего пострадали четыре полицейских, они доставлены в городские больницы. Как подчеркнула телекомпания, у одного из задержанных нашли при себе нож.

Протесты в Нью-Йорке прошли на фоне беспорядков в Миннеаполисе, начавшихся после того, как в интернет попала видеозапись задержания 25 мая Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого он умер в больнице.

Теги
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