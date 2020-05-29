CNN: протесты в связи со смертью афроамериканца прошли в восьми городах США

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Акции протеста в связи со смертью при задержании темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) прошли в последнее время в восьми городах США. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN .

Как он отмечает, наиболее масштабные демонстрации и беспорядки были в Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле. Кроме того, акции прошли в Финиксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Луисвилле (штат Кентукки), Мемфисе (штат Теннесси), Колумбусе (штат Огайо) и Нью-Йорке.

В Миннеаполисе и Сент-Поле во время протестов были разграблены крупные магазины. В Миннеаполисе в ночь на пятницу подожгли здание полицейского участка. Правоохранители применили против участников беспорядков слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Полиция Сент-Пола сообщила в Twitter, что во время протестов начались "десятки пожаров", более 170 хозяйственных построек "были повреждены или разграблены".

Протесты и беспорядки начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, однако обвинений им не предъявили.

В США за последние годы произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей. За этим нередко следовали многотысячные протесты, перераставшие в беспорядки.