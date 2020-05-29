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Беспорядки в Миннесоте

Губернатор Миннесоты заявил, что полиция Миннеаполиса потеряла доверие части граждан

По словам Тима Уолза, "имело место отчуждение" между гражданами и правоохранителями после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при аресте

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Миннесота Тим Уолз полагает, что многие жители Миннеаполиса перестали доверять полицейскому управлению города после смерти афроамериканца при аресте. Об этом Уолз заявил в пятницу на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

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В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.

Как отметил Уолз, в свете произошедшего "полицейское управление Миннеаполиса теряет доверие тех, кого оно должно защищать". По его словам, "имело место отчуждение" между гражданами и правоохранителями. Как отметил губернатор, многие жители Миннеаполиса уже не доверяют полицейским.

Губернатор заверил, что местные власти примут все необходимые меры, чтобы предотвратить новые беспорядки на территории штата.

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