Губернатор Миннесоты раскритиковал Трампа за сообщения в Twitter о беспорядках

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Миннесота Тим Уолз полагает, что сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter о беспорядках, вызванных смертью афроамериканца при аресте, не способствуют нормализации ситуации. Такое заявление Уолз сделал в пятницу на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

Губернатор отметил, что вечером в четверг обсуждал происходящее с американским лидером. "Я не знал, что он будет писать в Twitter, - отметил Уолз, который поддерживает партию демократов. "В этом не было необходимости", - добавил он, подчеркнув, что сообщения, которые Трамп опубликовал, "не принесли пользы".

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.

Трамп отметил в Twitter, что готов оказать содействие в пресечении беспорядков. Он также добавил, что "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

В Миннеаполисе и Сент-Поле во время протестов были разграблены крупные магазины. В Миннеаполисе в ночь на пятницу подожгли здание полицейского участка. Стражи порядка применили против участников беспорядков слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Полиция Сент-Пола сообщила в Twitter, что во время протестов начались десятки пожаров, более 170 хозяйственных построек были повреждены или разграблены.