Большинство членов СБ ООН не поддержали идею Британии и США обсудить Гонконг

ООН, 29 мая. /ТАСС/. Попытка Великобритании и США обсудить в Совете Безопасности ООН планы китайских властей принять законопроект о национальной безопасности на территории Гонконга не получила поддержки большинства делегаций. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"США и Великобритания подняли сегодня на закрытых консультациях тему Гонконга, - написал он в своем Twitter. - Эта неловкая попытка не была поддержана явным большинством членов Совета: разделяющие, необъективные темы, которые не имеют ничего общего с международным миром и безопасностью, не должны подниматься в Совбезе".

"Наши американские коллеги не смогли ответить на законный вопрос о том, как их призывы к прекращению протестов в Миннеаполисе сочетаются с подстрекательством протестов в Гонконге", - добавил Полянский. "Почему США отказывают Китаю в праве восстановления мира и порядка, при этом грубо разгоняют толпы у себя дома?" - задался вопросом дипломат.

Законопроект для Гонконга

Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло в четверг резолюцию о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга, который, с точки зрения Пекина, позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе.

Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.

Протесты в США

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.