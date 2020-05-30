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Беспорядки в Миннесоте

Байден заявил, что в США нужно менять принципы работы полиции

Бывший вице-президент США также высказался за принятие мер, которые позволили бы "улучшить отношения" между полицией и гражданами

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Властям США следует повысить качество работы полиции в стране, чтобы не допустить новых случаев, подобных смерти темнокожего Джорджа Флойда при аресте в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом заявил в пятницу бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в стране выборах главы государства.

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По его словам, в США "нужна настоящая реформа полиции, чтобы работа стражей порядка соответствовала более высоким стандартам". Как отметил бывший вице-президент, это облегчило бы "привлечение к ответственности" тех полицейских, которые были уличены в нарушении закона.

Байден также высказался за принятие мер, которые позволили бы "улучшить отношения" между полицией и гражданами. Он отметил, что уже побеседовал с семьей Флойда.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Беспорядки в Миннесоте
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