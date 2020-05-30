В Лос-Анджелесе во время беспорядков задержали несколько сотен человек

ТАСС, 30 мая. От 400 до 500 человек задержаны в Лос-Анджелесе во время беспорядков, начавшихся после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Точное число задержанных, а также пострадавших во время протестов в пятницу вечером еще уточняется.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.