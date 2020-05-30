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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Лос-Анджелесе во время беспорядков задержали несколько сотен человек

По данным телеканала CNN, задержаны от 400 до 500 человек, точное число еще уточняют

ТАСС, 30 мая. От 400 до 500 человек задержаны в Лос-Анджелесе во время беспорядков, начавшихся после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

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Точное число задержанных, а также пострадавших во время протестов в пятницу вечером еще уточняется.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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