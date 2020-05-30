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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Минюст США назвал местные власти ответственными за прекращение насилия на протестах

Генеральный прокурор США Уильям Барр подчеркнул, что во многих местах беспорядки на улицах носят организованный и запланированный характер

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что местные власти несут ответственность за пресечение насилия в ходе беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление Барра распространила в субботу пресс-служба Минюста.

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"К сожалению, на фоне беспорядков, которые проходят во многих городах нашей страны, становится очевидно, что жестокие и радикальные элементы отбирают право голоса у мирных протестующих", - указал генпрокурор США. При этом он подчеркнул, что во многих местах беспорядки на улицах носят организованный и запланированный характер. "Группы сторонних радикалов и подстрекателей пользуются ситуацией, чтобы продвигать свою жестокую повестку, не имеющую отношения к делу", - подчеркнул глава Минюста.

"На улицах наших городов и среди сообщества должны установиться порядок и закон, - подчеркнул Барр. - В первую очередь необходимо прекратить насилие, и это прямая обязанность муниципальных властей и руководителей штатов". Глава Минюста подчеркнул, что власти США будут расценивать как уголовное преступление пересечение границ штатов для участия в беспорядках, сопровождающихся насилием.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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