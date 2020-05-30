Минюст США назвал местные власти ответственными за прекращение насилия на протестах

"К сожалению, на фоне беспорядков, которые проходят во многих городах нашей страны, становится очевидно, что жестокие и радикальные элементы отбирают право голоса у мирных протестующих", - указал генпрокурор США. При этом он подчеркнул, что во многих местах беспорядки на улицах носят организованный и запланированный характер. "Группы сторонних радикалов и подстрекателей пользуются ситуацией, чтобы продвигать свою жестокую повестку, не имеющую отношения к делу", - подчеркнул глава Минюста.

"На улицах наших городов и среди сообщества должны установиться порядок и закон, - подчеркнул Барр. - В первую очередь необходимо прекратить насилие, и это прямая обязанность муниципальных властей и руководителей штатов". Глава Минюста подчеркнул, что власти США будут расценивать как уголовное преступление пересечение границ штатов для участия в беспорядках, сопровождающихся насилием.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.