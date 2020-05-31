Полиция в Нью-Йорке перекрывает все подъезды к полицейским участкам из-за протестов

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Нью-йоркская полиция оцепляет улицы, ведущие к полицейским участкам, из-за протестов, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. В частности, как передает корреспондент ТАСС, была оцеплена улица в районе Ист-Вилладж рядом с расположенным там полицейским участком.

Около 19:00 по нью-йоркскому времени (02:00 мск) прохожих попросили покинуть улицу, затем она была закрыта для проезда. "Поверьте мне, вы просто не хотите здесь находиться. Это может быть опасно", - сказал один из представителей правопорядка, в ответ на просьбу корреспондента ТАСС пояснить перекрытия.

"Да, это из-за протестов, меры предосторожности по всему городу", - позже пояснил другой полицейский.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Нью-Йорка задержали более 200 человек, которые в минувшие два дня вышли на улицы города для участия в протестах.

Основные протесты, перерастающие в беспорядки, были зафиксированы в нью-йоркском районе Бруклин, где протестующие бросали в полицейских бутылки с воспламеняющейся жидкостью. По данным CNN, в стычках с демонстрантами пострадали по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Повреждены около 40 полицейских автомобилей, один из них сгорел после того, как в него попала бутылка с коктейлем Молотова.