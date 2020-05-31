Протесты в Нью-Йорке из-за смерти афроамериканца перерастают в беспорядки

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Протесты в районе Манхэттен из-за гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда становятся более ожесточенными и перерастают в беспорядки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие собрались в субботу в нижней части Манхэттена, двигаясь по Бродвею и прилегающим улицам. Из-за сильной рассредоточенности людей сложно понять, сколько именно человек собралось на протестные акции, однако счет идет на тысячи. "Жизни чернокожих имеют значение! - скандирует толпа. - Прекратите стрелять!" Поддерживающие крики раздаются из проезжающих мимо автомобилей и соседних домов.

При этом настроения среди манифестантов разделились: пока одни призывали к тому, чтобы протест оставался мирным, другие осыпали полицейских оскорблениями, швыряли в них бутылки с водой и поджигали мусорки. "Отходите, отходите для вашей безопасности", - повторяли полицейские, отодвигая людей. В какой-то момент часть протестующих двинулась в сторону отделения банка Bank of America и попыталась выбить его двери, в то время как другие кричали: "Остановитесь, что вы делаете?" В результате полиция пресекла эту попытку вандализма.

Меры безопасности усилены по всему городу, полицейские участки оцеплены, так как в ряде городов США они подверглись нападениям. Хотя сами полицейские используют лицевые щитки и защитные маски, протестующие, кажется, забыли о распространении коронавируса. Многие из активистов ходят без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Ранее на брифинге шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши заявил, что сотрудники городских правоохранительных органов задержали более 200 человек, которые в минувшие два дня выходили на улицы для участия в протестных акциях. Основные протесты, перераставшие в беспорядки, были зафиксированы в районе Бруклин, где манифестанты бросали в стражей порядка бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

По данным телеканала CNN, в стычках с демонстрантами пострадали по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Повреждены около 40 полицейских автомобилей, один из них сгорел после того, как в него попала бутылка с зажигательной смесью.