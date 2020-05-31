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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Мэр Лос-Анджелеса привлек Нацгвардию для контроля за ситуацией в городе на фоне протестов

Ранее в городе ввели комендантский час

ТАСС, 31 мая. Мэр города Лос-Анджелес Эрик Грасетти в субботу вечером заявил, что Национальная гвардия Калифоринии будет привлечена для обеспечения безопасности при протестах, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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"Национальная гвардия Калифорнии развертывается в Лос-Анджелесе на ночь для поддержки местных сил в поддержании мира и безопасности на улицах нашего города", - написал Грасетти на своей странице в Twitter.

Ранее градоначальник ввел в Лос-Анджелесе комендантский час с 20:00 (воскресенье, 03:00 мск) до 05:00 воскресенья (12:00 мск).

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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