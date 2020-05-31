Протесты в Вашингтоне второй день подряд приводят к стычкам с полицией

ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских, Владислав Павлов/. Акции протеста, сопровождающиеся стычками с правоохранительными органами проходят второй день перед Белым домом. Причиной недовольства жителей Вашингтона и множества других городов США, демонстрации в которых также порой перерастают в беспорядки, стала гибель в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Поначалу акция носила в основном мирный характер, однако к вечеру протестующие начали вести себя более агрессивно - все чаще в полицейских бросали пластиковые бутылки, в основном пустые или с водой, однако некоторые заполняли их мелкими камнями. Периодически в сторону полиции также летели петарды. Поначалу полицейские закрывались от брошенных в них предметов щитами, однако по мере того как ситуация накалялась, стали в ответ обстреливать протестующих так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество. Один из таких шариков попал в корреспондента ТАСС, он отделался небольшим синяком. Сотрудник полиции не знал, что перед ним представитель прессы.

В субботу протестующие начали собираться перед резиденцией американского президента еще днем. Самого Дональда Трампа в ней тогда не было - после полудня по местному времени он покинул Белый дом и отправился в штат Флорида, где наблюдал за запуском к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX. В Вашингтон он вернулся только к вечеру.

В столице усилено присутствие полицейских, улицы вокруг Белого дома оцеплены. В целом в центре обычно спокойного и немноголюдного по сравнению с крупными мегаполисами Вашингтона наблюдаются случаи беспорядков и вандализма. Дорожные знаки, асфальт, стены домов и ограждения расписаны протестными лозунгами. Недовольные действиями правоохранителей автовладельцы ездят по центру города, сигналя, а их пассажиры высовывают из окон плакаты.

"Нужно что-то менять"

Протестующие скандировали имя погибшего Флойда. "Я не могу дышать", - также выкрикивала толпа. Именно эти слова мужчина произносил незадолго до своей смерти, когда пытавшийся его задержать белый полицейский надавил ему коленом на шею. Демонстранты призывали к прекращению произвола полиции по отношению к чернокожим и отказу от расовых предрассудков. Этнический состав самих демонстрантов был очень разнообразен: как афроамериканцы, так и белые, латиноамериканцы, а также выходцы из Азии.

"Мы здесь не для того, чтобы просто кидаться бутылками, мы здесь для того, чтобы поменять законы", - выкрикивала одна из участниц акции. "Мы собрались в столице нашей страны - пришло время поменять законы. Мы не позволим этому повториться, мы не дадим им запугать нас войсками. Мы будем мирно протестовать рука об руку - и чернокожие, и белые, и представители всех других рас", - продолжала она.

Среди других лозунгов, которые можно было услышать в толпе и увидеть на плакатах протестующих, были "Не стреляйте", "Никакого мира, пока не будет справедливости", "Долой полицию", "Расизм - это пандемия", "Нужно что-то менять".

Коронавирус не пугает

Протесты проходят в условиях пандемии. Несмотря на многочисленные рекомендации, социальную дистанцию демонстранты не соблюдали, хотя большинство все же надело маски. Некоторые из собравшихся предлагали окружающим бутылки с водой и дезинфицирующее средство для рук.

Корреспонденты ТАСС заметили в толпе нескольких пострадавших. Другие протестующие, пришедшие к Белому дому со своими аптечками, оказывали им первую медицинскую помощь.