Трамп считает, что все смеются над демократами из-за нерешительности со вводом Нацгвардии

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что над губернаторами и мэрами, представляющими Демократическую партию, смеется весь мир из-за их нерешительности в вопросе привлечения Национальной гвардии для прекращения беспорядков в стране.

"Закон и порядок в Филадельфии, прямо сейчас! Они [протестующие] грабят магазины. Задействуйте нашу великую Национальную гвардию так, как она в итоге поработала (спасибо президенту Трампу) ночью в Миннеаполисе, - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter. - Этого ли хотят избиратели от сонного Джо (бывший вице-президент США и претендент в кандидаты в президенты от Демократической партии Джозеф Байден - прим. ТАСС)? Все демократы!"

"Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее. Эти люди - анархисты. Задействуйте Национальную гвардию прямо сейчас, - продолжил Трамп. - Мир смотрит и смеется над вами и над сонным Джо. Разве этого хочет Америка? Нет".

Сам Байден призвал повысить качество работы полиции в стране, чтобы не допустить новых случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп практически всю неделю критикует мэра-демократа Миннеаполиса Джейкоба Фрея за, по его мнению, запоздалое реагирование на ситуацию в городе. Президент даже называл мэра "левым радикалом" и охарактеризовал его как слабого руководителя. Фрей в ответ также подверг критике главу Белого дома.

Части американской Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом армии (сухопутных сил) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента США Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.