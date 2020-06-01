Байден посетил место проведения протестов в Уилмингтоне в Северной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в стране выборах главы государства, посетил место проведения протестов в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина). Об этом он сообщил в воскресенье в своем Twitter .

"Наш народ сейчас испытывает боль, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас, - указал Байден. - Став президентом, я буду способствовать ведению этого диалога, и, что еще важнее, я буду готов слушать, как это было сегодня, когда я посетил место, где прошедшей ночью состоялись протесты в Уилмингтоне". Ранее Байден призвал повысить качество работы полиции в стране, чтобы не допустить новых случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что представители местных властей из рядов Демократической партии становятся объектами насмешек людей по всему миру из-за нерешительности в установлении порядка на улицах американских городов. "Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее, - указал он. - Задействуйте Национальную гвардию прямо сейчас". "Этого ли хотят избиратели от сонного Джо [Байдена]?", - задался вопросом американский лидер.

Трамп практически всю неделю критикует мэра-демократа Миннеаполиса Джейкоба Фрея за, по его мнению, запоздалое реагирование на ситуацию в городе. Президент даже называл мэра "левым радикалом" и охарактеризовал его как слабого руководителя. Фрей в ответ также подверг критике главу Белого дома.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.