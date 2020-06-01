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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

CNN: Трамп из-за протестов может провести консультации с влиятельными афроамериканцами

Переговоры уже идут, консультации могут состояться на этой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его помощники рассматривают возможность проведения в свете протестов и беспорядков консультаций с влиятельными общественными деятелями из числа афроамериканцев. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

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По словам его источников, сотрудники администрации США уже обратились с таким предложением к ряду лиц. Консультации могут состояться на этой неделе.

Как отмечается в публикации, некоторые помощники президента США рекомендовали ему обсудить с влиятельными афроамериканцами вопросы, касающиеся жестокости со стороны полиции в отношении темнокожих.

В ряде городов США с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.

26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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