ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вашингтона арестовали за ночь 88 участников акций протеста против неоправданного применения насилия американской полицией в отношении темнокожего населения. Такие данные привел в понедельник на пресс-конференции начальник управления полиции столицы США Питер Ньюшэм.

"По предварительным данным, мы произвели 88 арестов", - сказал он. Согласно изложенной Ньюшэмом информации, "двум третям арестованных предъявлены обвинения в совершении [различных] уголовных преступлений", включая участие в бунтах и грабежах.

Шеф полиции американской столицы также подтвердил, что среди стражей порядка есть пострадавшие от рук протестовавших. "Семеро сотрудников городского управления полиции получили ранения. Никому из них не потребовалась госпитализация", - отметил Ньюшэм.