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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Власти Нью-Йорка рассматривают возможность введения комендантского часа

Эту меру обсудят с губернатором штата

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка рассматривают возможность введения в городе комендантского часа после вспышки беспорядков и серии грабежей магазинов в ночь на понедельник во время акций протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1.

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"Такие события очень нечасто происходит в нашем городе, - подчеркнул он. - Вандализм и грабежи недопустимы, и мы самым решительным образом будем им противодействовать и проводить расследования". "Введение комендантского часа в городе - это одна из возможностей, мы будем обсуждать ее с губернатором штата Эндрю Куомо, - сообщил он. - Однако решение не принято, это - лишь одна из возможностей".

Градоначальник особо подчеркнул, что "в ходе событий минувшей ночи никто не получил серьезных травм", а сотрудники полиции "стремились взаимодействовать с теми, кто участвовал в мирных акциях протеста". "Нам необходимо укреплять взаимодействие между полицией и представителями общественности", - подчеркнул он.

Со своей стороны, начальник нью-йоркской полиции Дермот Шиа отметил, что полиция "все еще оценивает последствия беспорядков".

По данным телекомпании CNN, в ночь на понедельник полиция Нью-Йорка задержала более 250 человек, в основном на Манхэттене и в Бруклине. В этих районах проходили массовые акции протеста. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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