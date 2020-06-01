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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп призвал губернаторов штатов к более жестким мерам по отношению к протестующим

Американский лидер добавил, что протесты и беспорядки случались и раньше, но их последствия бывают особенно сильными, если власти проявляют слабость

ТАСС, 1 июня. Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник американских губернаторов в слабости, проявленной ими при подавлении акций протеста против убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телеконференции главы государства и руководителей штатов.

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"Вы должны держать ситуацию под контролем, если вы не контролируете ее, то вы просто тратите время. Они переступят через вас. Вы будете выглядеть, как кучка идиотов. Вы должны подчинить [их] себе", - предупредил Трамп.

Американский лидер добавил, что протесты и беспорядки случались и раньше, но их последствия бывают особенно сильными, если власти проявляют слабость. "А большинство из вас слабы", - заявил он.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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