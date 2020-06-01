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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Мэр Нью-Йорка объявил о введении на сутки в мегаполисе комендантского часа

Эндрю Куомо заявил, что жители Нью-Йорка, не должны выходить из дома после 23:00
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© AP Photo/Kevin Hagen

НЬЮ-ЙОРК 1 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка намерены ввести в понедельник вечером в городе комендантский час до утра вторника в свете протестов и беспорядков. Об этом сообщил в Twitter мэр города Билл де Блазио.

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"Нью-йоркцы, я поговорил с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, мы решили для обеспечения безопасности ввести в городе Нью-Йорк сегодня вечером комендантский час. Он вступит в силу в 23:00 и будет снят завтра в 05:00", - написал он.

Куомо заявил в Twitter: "Жители города Нью-Йорк, вы не должны выходить из дома после 23:00".

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