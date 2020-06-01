В охране Трампа заявили, что угроз безопасности первых лиц США в ходе беспорядков не было

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Нынешние беспорядки в Вашингтоне не создавали никаких угроз безопасности первых лиц США, в том числе президента Дональда Трампа. Об этом заявила в понедельник корреспондент ТАСС официальный представитель Секретной службы США.

Данная спецслужба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года Секретная служба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Дело в том, что Секретная служба была создана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.

"Во время этих демонстраций ни одно лицо не попало [несанкционированным образом] за ограду Белого дома. И никому из охраняемых Секретной службой не угрожала опасность", - сказала упомянутый представитель. Она отвечала, в частности, на просьбу прокомментировать публикацию в газете The New York Times, в которой говорилось, что Трампа в пятницу вечером в Белом доме из предосторожности перевели на некоторое время в подземный бункер, пока в двух шагах от вашингтонской резиденции американского лидера набирала обороты акция протеста.

"Секретная служба США продолжает тесно работать со всеми соответствующими партнерами, включая полицию, обеспечивающую безопасность в национальных парках, управление полиции федерального округа Колумбия, Национальную гвардию, управление пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия, а также полицией округа Арлингтон (штат Вирджиния) в ходе нынешних демонстраций. Секретная служба уважает свободу собраний и понимает тех лиц, которые безопасно пользуются этим правом, пока мы и наши партнеры продолжаем выполнять свои функции", - добавила представитель.

Она оставила без ответа вопрос о том, сколько сотрудников Секретной службы пострадало в ходе беспорядков в Вашингтоне. По данным местных СМИ, ранения получили более 60 сотрудников спецслужбы.