Первичные выборы в "мини-супервторник" пройдут в обстановке массовых протестов

Власти Нью-Джерси, планировавшие провести первичные выборы 2 июня, приняли решение о переносе их на 7 июля, а власти штатов Делавэр и Коннектикут, первоначально намечавшие голосование на нынешний вторник, решили отложить их соответственно до 7 июля и 11 августа.

Выборы пройдут в штатах Индиана, Мэриленд, Монтана, Нью-Мексико, Пенсильвания, Род-Айленд и Южная Дакота, а также в столичном федеральном округе Колумбия. Демократы выдвинут на свой съезд 479 делегатов, а республиканцы - 246. В связи с тем, что ранее власти четырех штатов приняли решение в условиях пандемии коронавируса перенести голосование на эту дату, нынешний вторник в американском политическом календаре превратился в "мини-супервторник", уступая по числу выдвигаемых делегатов лишь "супервторнику" 3 марта, когда первичные выборы и собрания партийных активистов проходили в 14 штатах.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальные съезды Республиканской и Демократической партий состоятся во вторник в семи штатах и федеральном округе Колумбия. Они проходят в условиях, когда во многих штатах продолжают действовать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, а страна переживает волну массовых протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских.

Атмосфера накалена

На настроения избирателей в день голосования влияет атмосфера тревоги, воцарившаяся в стране в результате пандемии коронавируса и еще более усилившаяся после нескольких дней массовых акций протеста по всей стране в связи с трагической смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Массовые демонстрации прошли во всех тех штатах, где пройдет голосование: в Индианаполисе (штат Индиана) один человек погиб в воскресенье в результате вспышки насилия в центре города, в Балтиморе (штат Мэриленд) акции протеста шли четыре дня подряд, в Хелене (штат Монтана) в воскресенье около 150 человек собрались у здания законодательного собрания штата с плакатами "Нет справедливости - нет мира", в Альбукерке (штат Нью-Мексико) в центр города были введены усиленные наряды полиции, в Провиденсе (штат Род-Айленд) участники протеста расписали лозунгами здание местного законодательного собрания, а в Сиу-Фоллз (штат Южная Дакота) в канун голосования введено чрезвычайное положение.

По мнению американских политических комментаторов, проблема расизма и насилия, ярко высвеченная нынешними протестами, может наряду с проблемой восстановления экономики после коронавируса стать определяющей в ходе нынешней предвыборной кампании.

"Вопрос о жестоком обращении полицейских с темнокожими оказался в центре внимания предвыборной кампании, после того как безоружный афроамериканец умер, оказавшись в руках у полицейских в Миннеаполисе, - отметила в связи с этим газета The Washington Post. - Этот инцидент, а также реакция на него президента Трампа и претендента на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии Джозефа Байдена дают возможность оценить их позиции в вопросе о том, как апеллировать к различным группам избирателей: к темнокожим американцам, которые глубоко возмущены полицейским насилием, к жителям пригородов, озабоченным проявлениями расизма, и к тем американцам, которые с пониманием относятся к действиям полиции и хотят такого лидера, который занимает жесткую позицию по отношению к преступникам".

Согласно опубликованным в воскресенье данным общенационального опроса телекомпании ABC, Джозефа Байдена готовы поддержать сейчас 53% опрошенных, а Дональда Трампа - 43% при уровне погрешности результатов плюс-минус 4%. Комментируя итоги опроса, телекомпания указала, что на низкий рейтинг Трампа "прежде всего влияет недовольство избирателей тем, как он действует в период пандемии, и тот факт, что этот кризис продолжается, размывает его шансы на переизбрание".

Соперники уже известны

Фактически соперники в борьбе за пост президента на предстоящих 3 ноября выборах уже определились даже без учета результатов нынешних первичных выборов. Бывший вице-президент Джозеф Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, после того как 8 апреля из борьбы вышел его основной соперник сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. По подсчетам телекомпании NBC, Байден уже заручился поддержкой 1 540 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты уже в первом туре голосования на съезде, который пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин), ему необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Действующий американский президент Дональд Трамп, по подсчетам телекомпании, уже получил 1 771 голос делегатов съезда. Для того чтобы его кандидатура была утверждена на съезде, необходимы 1 276 голосов делегатов. Съезд республиканцев пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.