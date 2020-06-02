Глава Гонконга обвинила США в двойных стандартах на фоне протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 июня. /ТАСС/. Страны, критикующие Китай за планы принять закон о национальной безопасности в Гонконге и высказывающие в связи с этим претензии и угрозы, "проявляют двойные стандарты". Такое мнение выразила во вторник в беседе с журналистами глава гонконгской администрации Кэрри Лам.

"Когда заходит речь об обеспечении нацбезопасности в их собственных странах, иностранные правительства относятся к этому со всей серьезностью, а на ситуацию в нашей стране, в частности в Гонконге, они смотрят предвзято", - сказала она.

"Мы четко видели проявление двойных стандартов в последнее время", - отметила Лам, говоря о реакции на нынешние массовые беспорядки в США. "В Гонконге у нас были аналогичные волнения, и мы видели, какую позицию они (США и другие страны Запада - прим. ТАСС) занимали тогда", - указала глава исполнительной власти этого специального административного района КНР.

Лам вновь подчеркнула необходимость скорейшего принятия закона о нацбезопасности в Гонконге в связи с ростом проявления угроз сепаратизма, терроризма и иностранного вмешательства. По ее словам, "многие люди живут в страхе" и боятся, что они или их бизнес могут подвергнуться атакам радикалов.

Комментируя угрозы санкций со стороны США по отношению к Гонконгу из-за закона о нацбезопасности, Лам подчеркнула, что любые экономические ограничения навредят прежде всего интересам американского бизнеса.

Она отметила, что в мегаполисе работают 1,3 тыс. компаний из Соединенных Штатов, которые наделены теми же льготами и преференциями в выходе на китайский рынок, что и местные фирмы. На США приходится пятая часть всех сделок на местном фондовом рынке. Кроме того, Гонконг по собственной инициативе предоставил американским гражданам безвизовый режим, но не дождался ответного шага Вашингтона. "Мы рассчитываем на взаимное уважение в выстраивании двусторонних отношений с США и другими странами", - призвала Кэрри Лам.