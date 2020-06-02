Демократы и правозащитники осудили готовность Трампа применить армию при беспорядках

Представители Демократической партии и правозащитники подвергли критике обращение Трампа к согражданам в Белом доме, в ходе которого он допустил такую возможность, если власти штатов и городов не предпримут достаточных действий для обеспечения правопорядка. Республиканцы, как и ожидалось, поддержали президента-однопартийца.

"Развертывание вооруженных сил внутри страны - это очень серьезный вопрос, который не следует решать беспечно. Это не по-американски - использовать военнослужащих для подавления гражданских лиц, как предлагают президент и министр обороны. Мы живем в демократии, а не при диктатуре", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Смита. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении особо обратили внимание на применение слезоточивого газа против протестующих и зачистку территории вокруг Лафайет-сквер до начала выступления Трампа, после которого президент прогулялся до подожженной в воскресенье церкви Святого Иоанна. По их мнению, глава государства разделяет страну на части и оскорбляет ценности.

Исполнительный директор правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) Энтони Ромеро заявил, что страна "не нуждается в таких авторитарных методах, как военная интервенция, чтобы заставить инакомыслящих замолчать". По мнению директора проекта по национальной безопасности ACLU Хины Шамси, использование большего числа федеральных вооруженных сил для подавления митингующих будет безответственным, опасным и лишь увеличит риски.

Позиция республиканцев и Белого дома

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, напротив, подчеркнул, что губернаторы и местные власти должны быстро остановить подстрекателей со стороны, восстановить порядок и защитить население. "Если они не могут или не хотят, федеральное правительство готово закрыть эту брешь. Нет никакого конституционного права чинить преступления и терроризировать сообщества", - сказал он.

На брифинге в Белом доме пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни заявила, что президент может воспользоваться в нынешней ситуации Законом о [подавлении] восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. "Это одна из возможностей. Решит ли президент ее использовать - это его право", - добавила она. При этом Трамп в своем выступлении напрямую данный закон не упомянул. Как отмечает телеканал CNN, одни положения закона требуют наличие первоначального запроса от местных властей, другие - нет.

По словам Макинэни, Трамп провел встречи с министром юстиции Уильямом Барром, главой Пентагона Марком Эспером и председателем Комитета начальников штабов ВС Марком Милли касательно размещения дополнительных федеральных сил по всей стране. "Будет совместный командный центр в координации с руководством штатов и местными властями. Центр будет включать Марка Милли, Марка Эспера и Уильяма Барра", - отметила пресс-секретарь.

По данным двух сотрудников Пентагона высокого ранга, на которых ссылается агентство Рейтер, в столице мобилизованы все 1 200 бойцов Нацгвардии, еще от 600 до 800 гвардейцев были направлены из пяти штатов. Вместе с тем рядом с Вашингтоном в режиме полной готовности находятся военная полиция и саперные подразделения. Источники Reuters надеются, что присутствие гвардии избавит от необходимости ввода дополнительных сил.