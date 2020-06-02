{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Сиднее прошла акция протеста в связи с гибелью афроамериканца в США

В ней приняли участие несколько сотен жителей австралийского города

СИДНЕЙ, 2 июня. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Сиднея приняли участие в акции протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США. Как сообщает национальный телеканал SBS во вторник, марш солидарности прошел по центральным улицам города от парка Гайд до центральной городской площади Мартин-Плейс и здания генерального консульства США в Сиднее.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

"Необходимо что-то делать прямо сейчас, и нужно остановить гибель чернокожих людей во всех странах мира ради справедливости", - заявили организаторы перед началом акции. Также они обратились к протестующим с просьбой сохранять спокойствие, сохранять социальную дистанцию и не снимать медицинские маски.

Участники марша призывали привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), и положить конец расовой дискриминации, в том числе в Австралии. Протестующие скандировали "Нет мира, нет справедливости" и повторяли последние слова Флойда "Я не могу дышать". Демонстранты несли флаги аборигенов Австралии и плакаты с надписями: "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter) и "Правосудие для Флойда" (Justice for Floyd).

Накануне вечером аналогичная акция протеста прошла в австралийском Перте, расположенном на западном побережье континента. По данными полиции, в митинге приняли участие порядка 2 тыс. человек.

Теги
АвстралияСШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Протесты против действий полиции в США
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца
В преступлении подозревают 44-летнего Дерека Шовена, полицейского из Миннесоты. Протесты против произвола правоохранителей и расизма начались 26 мая и не прекращаются по сей день
Читать полностью