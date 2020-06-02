AP: американские губернаторы против привлечения войск к подавлению протестов

ТАСС, 2 июня. Губернаторы-демократы в ряде американских штатов раскритиковали предложение президента США Дональда Трампа задействовать войска для подавления беспорядков в стране. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (AP).

Так, по словам губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Притцкера, этот шаг будет лишь способствовать росту насилия. "Я отказываюсь думать о том, что федеральное правительство может направить войска в Иллинойс", - приводит AP его высказывания.

В свою очередь, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли после речи Трампа заявил, что "президент неоднократно доказывал свою несостоятельность в вопросах госуправления и демонстрировал лишь пустую браваду в кризисные моменты". О неприемлемости привлечения военнослужащих к наведению порядка на улицах также высказался губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В понедельник Трамп, обращаясь к согражданам в связи с массовыми акциями протеста, вызванными жестокостью со стороны полиции, подчеркнул, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах, где в последние дни произошли крупные беспорядки.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни уточнила, что на данный момент для подавления акций протеста, перерастающих в погромы и грабежи, уже задействованы 17 тыс. бойцов Национальной гвардии в 24 штатах. Всего могут быть развернуты около 350 тыс. нацгвардейцев, добавила она.