{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

AP: американские губернаторы против привлечения войск к подавлению протестов

Как отметил, в частности, губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер, этот шаг будет лишь способствовать росту насилия

ТАСС, 2 июня. Губернаторы-демократы в ряде американских штатов раскритиковали предложение президента США Дональда Трампа задействовать войска для подавления беспорядков в стране. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (AP).

На эту тему
Слезоточивый газ против петард. В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда

Так, по словам губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Притцкера, этот шаг будет лишь способствовать росту насилия. "Я отказываюсь думать о том, что федеральное правительство может направить войска в Иллинойс", - приводит AP его высказывания.

В свою очередь, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли после речи Трампа заявил, что "президент неоднократно доказывал свою несостоятельность в вопросах госуправления и демонстрировал лишь пустую браваду в кризисные моменты". О неприемлемости привлечения военнослужащих к наведению порядка на улицах также высказался губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В понедельник Трамп, обращаясь к согражданам в связи с массовыми акциями протеста, вызванными жестокостью со стороны полиции, подчеркнул, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах, где в последние дни произошли крупные беспорядки.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни уточнила, что на данный момент для подавления акций протеста, перерастающих в погромы и грабежи, уже задействованы 17 тыс. бойцов Национальной гвардии в 24 штатах. Всего могут быть развернуты около 350 тыс. нацгвардейцев, добавила она.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Сербские военные примут участие в параде Победы по приглашению России
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что для участия в параде Победы пригласили подразделения 19 армий мира
Читать полностью