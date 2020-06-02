AP: по меньшей мере два человека погибли при протестах в пригороде Чикаго

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере два человека погибли в пригороде Чикаго Сисеро (штат Иллинойс) в понедельник в ходе протестов в связи со смертью афроамериканца от рук полицейских. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, еще 60 человек были задержаны.
Отмечается, что губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер мобилизовал 250 бойцов Нацгвардии в понедельник, всего в штат направлены 625 силовиков. Притцкер также подписал декларацию о чрезвычайной ситуации для девяти округов, включая Чикаго, чтобы местным властям было легче получить доступ к ресурсам штата.