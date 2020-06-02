AP: по меньшей мере два человека погибли при протестах в пригороде Чикаго

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере два человека погибли в пригороде Чикаго Сисеро (штат Иллинойс) в понедельник в ходе протестов в связи со смертью афроамериканца от рук полицейских. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (AP).

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По его данным, еще 60 человек были задержаны.

Отмечается, что губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер мобилизовал 250 бойцов Нацгвардии в понедельник, всего в штат направлены 625 силовиков. Притцкер также подписал декларацию о чрезвычайной ситуации для девяти округов, включая Чикаго, чтобы местным властям было легче получить доступ к ресурсам штата.