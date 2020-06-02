Мэр Вашингтона заявила, что власти города выступают против развертывания войск США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Власти американской столицы не поддерживают стремление федерального правительства США задействовать национальные вооруженные силы для пресечения нынешних крупных беспорядков в стране. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Мы не хотим вооруженную Национальную гвардию, вооруженные войска, не хотим ничего подобного на улицах округа Колумбия", - сказала Боузер. Вашингтон располагается на территории федерального округа Колумбия.

О готовности привлечь ВС США к восстановлению правопорядка предупредил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

В ряде американских штатов с начала прошлой недели идут массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании в пригороде Миннеаполиса (штат Миннесота) применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.