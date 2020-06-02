Байден призвал Конгресс США немедленно начать реформу полиции

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Конгрессу США следует незамедлительно принять меры для повышения качества работы полиции. Об этом заявил во вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания) вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в стране выборах главы государства. Трансляцию вели центральные каналы.

Байден в свете охвативших страну протестов и беспорядков отметил, что призывает "Конгресс уже в этом месяце принять меры". По его словам, первым шагом должна стать "реальная реформа полиции". Как подчеркнул бывший вице-президент, в Конгрессе следует как можно скорее рассмотреть законопроект о запрете полицейским применять удушающие приемы.

Как подчеркнул Байден, необходимо принять меры для обеспечения полной подотчетности работы полицейских. Байден отметил, что в случае победы на выборах в течение первых 100 дней после инаугурации сформирует специальную комиссию, которая будет осуществлять надзор за работой полиции в стране.