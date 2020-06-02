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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Полицейские арестовали в столице США за ночь больше 300 демонстрантов

Аресты объяснялись "несоблюдением комендантского часа, грабежами и участием в беспорядках", сообщил начальник управления полиции Вашингтона Питер Ньюшэм

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вашингтона задержали за минувшую ночь больше 300 участников акций протеста против неоправданного применения насилия полицией в отношении темнокожего населения. Такие данные привел во вторник на пресс-конференции начальник управления полиции столицы США Питер Ньюшэм.

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"По завершении процесса у нас оказалось более 300 арестов", - заявил шеф вашингтонской полиции.

По его словам, "аресты объяснялись главным образом тремя категориями правонарушений: несоблюдение комендантского часа (большинство арестов), а также грабежи и участие в беспорядках".

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