В США шестерым полицейским предъявили обвинения после жестокого обращения со студентами

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Власти штата Джорджия предъявили обвинения шестерым бывшим и действующим сотрудникам полиции города Атланты в связи с тем, что они проявили излишнюю жесткость в отношении двух темнокожих студентов при задержании. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции прокурор округа Фултон, на территории которого находится город, Пол Говард. Трансляцию вели местные телеканалы.

В конце прошлой недели была опубликована видеозапись, на которой видно, как несколько полицейских в Атланте остановили машину, в которой находились двое темнокожих студентов - молодой человек и девушка. Полицейские вытащили их из автомобиля и применили против них электрошокеры. Это произошло через 45 минут после наступления комендантского часа, в это время в городе проходили акции протеста. Никаких обвинений студентам в итоге не предъявили. Двух полицейских 31 мая было решено уволить.

Как отметил Говард, власти в последние дни собрали данные о произошедшем. Участникам задержания были предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, избиении, а также порче имущества - автомобиля студентов. Как констатировал Говард, "ордера на арест уже получены".

Окружной прокурор отметил, что полицейскими против студентов несколько раз были применены электрошокеры. Их также избили. Говард констатировал, что считает неубедительными заявления полицейских о том, что, по их мнению, у студентов могло быть при себе огнестрельное оружие.