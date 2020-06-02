Правозащитники в США расследуют случаи применения силы по отношению к журналистам

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) проводит расследования в связи со случаями применения силы по отношению к сотрудникам СМИ, которые освещают проходящие в США протесты. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель пресс-службы организации, базирующейся в Нью-Йорке.

Как она отметила, в КЗЖ в настоящее время "проводят расследование" в связи с подобными инцидентами. Это касается, в частности, случая с журналисткой информационного агентства Sputnik Николь Руссел. Как сообщил ранее в эфире телеканала "Россия-24" главный редактор агентства в США Миндия Гавашели, Руссел получила ранения, освещая массовые акции протеста перед Белым домом.

В заявлении КЗЖ отмечается, что в последние дни сотрудники СМИ, освещающие протесты в США, сообщали о не менее 125 случаях "нарушения свободы печати". По данным правозащитной организации, имели место десятки ситуаций, когда журналисты подвергались воздействию слезоточивого газа, в них стреляли резиновыми пулями.

Во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.