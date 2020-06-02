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Трамп обвинил Байдена в политической слабости

Слабостью никогда не победить анархистов, грабителей и погромщиков, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.

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"Сонный Джо (Байден - прим. ТАСС) в политике 40 лет, но ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы, но он даже не знает вопросов, - написал Трамп во вторник в Twitter. - Слабостью никогда не победить анархистов, грабителей и погромщиков. Джо политически слаб всю свою жизнь. Закон и порядок!"

Байден во вторник призвал Конгресс США незамедлительно принять меры для повышения качества работы полиции. По его словам, необходимы шаги для обеспечения полной подотчетности полицейских.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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