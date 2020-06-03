CNN: Байден, вероятно, прибудет на церемонию прощания с Джорджем Флойдом

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в стране выборах главы государства, предположительно, посетит церемонию прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщил во вторник телеканал CNN .

"Как мы понимаем, бывший вице-президент Джозеф Байден будет присутствовать", - приводятся в материале слова адвоката семьи Флойда Бенджамина Крампа. Представители Байдена сообщили журналистам телеканала, что такую возможность сейчас обсуждают, но окончательных договоренностей нет.

Церемония прощания, как ожидается, будет проходить 8 и 9 июня в Хьюстоне (штат Техас), где Флойд вырос. Афроамериканец будет похоронен на одном из кладбищ города.

После смерти Флойда Байден позвонил его семье и выразил соболезнования. Он не раз выступал с заявлениями в защиту прав афроамериканцев.