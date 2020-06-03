Полиция перекрывает движение транспорта на половине Манхэттена в комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта в нью-йоркском районе Манхэттен, где не утихают демонстрации протеста и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), будет перекрыто южнее 96-й улицы во вторник с наступлением комендантского часа. Об этом сообщило в Twitter управление городской полиции.

Оно напомнило, что комендантский час действует с 20:00 до 05:00 до конца текущей недели. "После 20:00 южнее 96-й улицы Манхэттена будет разрешен проезд только автомобилей ключевых служб, пассажирских автобусов и грузовиков доставки", - уточнило управление полиции крупнейшего города США.

Аппарат губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во вторник проинформировал, что количество блюстителей порядка, патрулирующих улицы города, увеличивается вдвое - с 4 тыс. до 8 тыс. "Задача заключается в том, чтобы свести к минимуму угрозу населению и довести до максимума эффективность имеющихся ресурсов", - приводит телекомпания CNN слова представителя аппарата губернатора.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил ранее во вторник, что численность органов правопорядка мегаполиса достигает 36 тыс. человек. Мэр счел это достаточным для обеспечения порядка во время демонстраций, которые сопровождаются погромами. Де Блазио выступил против введения в город частей национальной гвардии или армии.