Ограничения в период комендантского часа в Нью-Йорке не распространяются на журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Распоряжение мэра Нью-Йорка Билла де Блазио о введении в городе продленного комендантского часа - с 20:00 до 05:00 - не затрагивает журналистов, религиозных деятелей, медиков и сотрудников дежурных служб. Такое разъяснение появилось во вторник на сайте мэрии.

Журналисты, отмечается в документе, "относятся к категории лиц, выполняющих неотложные работы", и поэтому "могут находиться в общественных местах в период действия комендантского часа". Это касается также медиков, полицейских, пожарных, религиозных деятелей, муниципальных служащих, работников службы доставки продуктов.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции мэр, комендантский час в Нью-Йорке будет действовать до конца недели, а время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00.

В ночь на вторник в городе был введен комендантский час с 23:00 до 05:00 для того, чтобы прекратить беспорядки, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.