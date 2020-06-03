Reuters: Пентагон направил 1,6 тыс. военных в район Вашингтона на фоне протестов

ТАСС, 3 июня. Пентагон перебросил около 1,6 тыс. военнослужащих в окрестности столицы США в связи с беспорядками, начавшимися после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

"Солдаты регулярных войск размещены на военных базах в вашингтонской агломерации, но не в самом Вашингтоне", - приводит агентство слова Хоффмана. Представитель Пентагона отметил, что военные находятся "в состоянии повышенной готовности", но не помогают гражданским властям в их действиях.

Во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе Флойда проходят массовые протесты и беспорядки. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.