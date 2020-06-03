Посол Ирана опроверг сообщение о передаче Франции самописцев сбитого украинского Boeing

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Информация, распространенная в СМИ, о намерении Ирана передать черные ящики сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки Франции, не соответствует действительности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Распространенная некоторыми иранскими СМИ информация о намерениях правительства Ирана передать самописцы для расшифровки Франции, учитывая "затягивания" украинской стороной переговорного процесса, не соответствует действительности и не отображает официальную позицию Тегерана", - процитировала пресс-служба МИД Украины заявление Енина, обнародованное по итогам его встречи с послом Ирана на Украине Манучехром Моради. На своей странице в Facebook Енин добавил, что посол "четко" обозначил такую позицию Ирана.

Внешнеполитическое ведомство Украины также отметило, что на встрече с Ениным Моради "заверил в готовности Ирана к диалогу с Украиной в правовой, технической и политической плоскостях для урегулирования проблемных вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы, а также сообщил, что Украина рассматривается Ираном в качестве приоритетного государства в контексте проведения расследования и расшифровки черных ящиков сбитого самолета".

В ходе переговоров Енин сообщил о процессе формирования официальной делегации Украины на переговорах с Ираном, отметив, что команда переговорщиков от Киева будет представлена в ближайшее время. "Участники встречи договорились укреплять взаимодействие на дипломатическом уровне с целью ускорения решения имеющихся проблемных вопросов", - проинформировал МИД.