Посол Ирана опроверг сообщение о передаче Франции самописцев сбитого украинского Boeing

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Информация, распространенная в СМИ, о намерении Ирана передать черные ящики сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки Франции, не соответствует действительности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Распространенная некоторыми иранскими СМИ информация о намерениях правительства Ирана передать самописцы для расшифровки Франции, учитывая "затягивания" украинской стороной переговорного процесса, не соответствует действительности и не отображает официальную позицию Тегерана", - процитировала пресс-служба МИД Украины заявление Енина, обнародованное по итогам его встречи с послом Ирана на Украине Манучехром Моради. На своей странице в Facebook Енин добавил, что посол "четко" обозначил такую позицию Ирана.
Внешнеполитическое ведомство Украины также отметило, что на встрече с Ениным Моради "заверил в готовности Ирана к диалогу с Украиной в правовой, технической и политической плоскостях для урегулирования проблемных вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы, а также сообщил, что Украина рассматривается Ираном в качестве приоритетного государства в контексте проведения расследования и расшифровки черных ящиков сбитого самолета".
В ходе переговоров Енин сообщил о процессе формирования официальной делегации Украины на переговорах с Ираном, отметив, что команда переговорщиков от Киева будет представлена в ближайшее время. "Участники встречи договорились укреплять взаимодействие на дипломатическом уровне с целью ускорения решения имеющихся проблемных вопросов", - проинформировал МИД.
Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило о том, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняло, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция. После этого украинская газета "Европейская правда" со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщила, что посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Украины для беседы в связи с ситуацией, сложившейся вокруг находящихся в руках Тегерана бортовых самописцев сбитого в январе украинского "Боинга". При этом было отмечено, что Иран якобы шантажирует передачей самописцев и не желает отправлять их для расшифровки в Киев.