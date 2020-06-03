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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Папа Римский выразил обеспокоенность протестами в США и осудил насилие и расизм

Добиться с помощью насилия ничего нельзя, но потерять можно многое, подчеркнул понтифик

ТАСС, 3 июня. Папа Римский Франциск в связи с последними событиями в США, где проходят массовые акции протеста, осудил насилие и любое проявление расизма.

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"С большим волнением я слежу за беспорядками, которые разгорелись в эти дни после смерти Джорджа Флойда. Дорогие друзья, мы не можем терпеть или закрывать глаза на любое проявление расизма", - заявил Франциск в среду по завершении традиционной коллективной аудиенции. В то же время понтифик отметил, что "ничего нельзя добиться с помощью насилия, но потерять [из-за него] можно многое".

"Сегодня я присоединяюсь <...> к Миннеаполису и всем Соединенным Штатам в своей молитве за упокой души Джорджа Флойда и всех потерявших жизни из-за греха расизма", - сказал Франциск.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Теги
Франциск (Папа Римский)СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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