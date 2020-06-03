Джонсон осудил убийство Джорджа Флойда в США

"Я безусловно осуждаю убийство Джорджа Флойда", - сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев.

"С моей точки зрения, то, что произошло в США, было ужасно и непростительно. Мы все видели это на экранах, и я прекрасно понимаю, что у людей есть право протестовать в связи с произошедшим, однако я также считаю, что протестные акции должны осуществляться в соответствии с законом и здравым смыслом", - подчеркнул он.

В ряде американских штатов на прошлой неделе начались массовые протесты и беспорядки, поводом для которых стала смерть Флойда. Врачи не смогли спасти жизнь афроамериканца после того как полицейские, задержавшие его в пригороде Миннеаполиса 25 мая, использовали удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников полиции, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

В связи со смертью Флойда акции протеста против полицейского произвола и расовой дискриминации прошли во многих странах мира. 31 мая в Лондоне в протестных акциях на Трафальгарской площади и у посольства США приняли участие несколько тысяч человек, нарушавших действующий в стране режим карантина. Пятеро были задержаны полицией.

В среду в Лондоне началась новая протестная акция. Как сообщает телеканал Sky News, тысячи человек, требующие привлечь к ответственности виновных в смерти Флойда, собрались в Гайд-парке. Некоторые из активистов пытаются выполнять требования британских властей, соблюдая дистанцию в 2 м друг от друга. Большинство участников акции надели медицинские и самодельные тканевые маски.