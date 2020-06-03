Почти 3 тыс. человек задержаны в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии из-за протестов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек были задержаны полицией в Лос-Анджелесе и других городах южной части штата Калифорния во время протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в среду сообщила газета Los Angeles Times .

Издание приводит статистику с 29 мая. Большая часть протестующих была задержана за грабежи, кражи со взломом и вандализм. При этом газета уточняет, что благодаря принятым властями мерам вечером во вторник в центральной части Лос-Анджелеса не было зафиксировано ни одного сообщения о грабежах.

Ранее сообщалось, что власти округа Лос-Анджелес приняли решение продлить действие комендантского часа, вызванного беспорядками на фоне гибели Флойда, до утра среды. Впервые решение о введении комендантского часа для округа, в котором находится одноименный мегаполис и проживают 10 млн человек, было принято 31 мая и действовало до утра вторника. По решению губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома в округе также объявлен режим чрезвычайной ситуации, а для нормализации обстановки введены войска национальной гвардии.