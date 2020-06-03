Комендантский час в Нью-Йорке будет сохранен до утра 8 июня

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Комендантский час с 20:00 до 05:00 будет сохранен в Нью-Йорке вплоть до утра понедельника, когда в городе должен начаться первый этап ослабления ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, которую транслировал нью-йоркский телеканал NY1 .

"В результате введения комендантского часа в городе изменилась ситуация, - заявил он. - Это шаг в правильном направлении. Комендантский час будет действовать вплоть до утра понедельника, когда в городе ожидается начало первого этапа ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса".

В понедельник мэр объявил о введении в городе комендантского часа с 23:00 до 05:00, а во вторник продлил его действие с 20:00 до 05:00. В размещенном на сайте мэрии разъяснении указывалось, что действие указа о запрете перемещения по городу не распространяется на полицейских, пожарных, работников дежурных служб, журналистов, медиков и религиозных деятелей.