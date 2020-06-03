Bloomberg: сенаторы США представят проект расширения санкций против "Северного потока - 2"

ТАСС, 3 июня. Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, оказавшийся в его распоряжении.

Отмечается, что санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. Bloomberg поясняет, что санкции, таким образом, направлены против трубоукладчиков "Академик Черский" и "Фортуна".

Этот законопроект может быть включен в Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в 2021 году, отметило агентство.

Как указывает Bloomberg, один из инициаторов законопроекта - сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) - назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США" и отметил, что его строительство не должно быть завершено. Сенатор Джинн Шейхин, в свою очередь, утверждает, что "Северный поток - 2" "угрожает энергетической независимости Украины и Европы и дает России возможность использовать в своих интересах союзников США". "Конгресс США должен снова принять решительные действия и встать на пути газопровода", - приводит ее слова агентство.

26 мая посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток - 2".