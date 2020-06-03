Белый дом отрицает применение слезоточивого газа при разгоне демонстрантов в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Слезоточивый газ и резиновые пули не использовались при разгоне в понедельник вечером протестующих на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Это утверждала в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Не использовались ни слезоточивый газ, ни резиновые пули", - сказала она. "Слезоточивый газ ни против кого не использовался, это подтвердило и Министерство обороны США, и Национальная парковая служба (в подчинении которой находится Парковая полиция США - прим. ТАСС)", - добавила Макинэни.

При этом, по ее словам, полицейские имели все основания для разгона протестующих. "Протестующим три раза объявили по громкоговорителям, что им нужно отойти, однако <...> в сотрудников начали бросать различные предметы, бутылки с замороженной водой, <...> у них не оставалось никакого другого выбора в этот момент, кроме как действовать и обеспечить свою безопасность, а также очистить периметр. Мы все знаем, что в этом самом месте в прошлый вечер горела церковь, так что были предприняты адекватные действия", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Разгон демонстрантов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрыва светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент площадь Лафайет-сквер перед Белым домом от протестующих. Происходило это незадолго до наступления в 19:00 по местному времени комендантского часа. Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади и дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую вечером ранее подожгли протестующие. Трамп приподнял Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем пообещал обеспечить безопасность государства.

Ряд СМИ посчитал, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент США собирался направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью".

Белый дом во вторник назвал ошибочными заявления о том, что полиция в понедельник вечером зачищала территорию у Лафайет-сквер от протестующих в связи с тем, что туда направлялся Трамп.