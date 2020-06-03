Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 93 тыс.

ЖЕНЕВА, 3 июня. /ТАСС/. Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тыс. При этом число летальных исходов, связанных с инфекцией, по данным организации, возросло на 3,6 тыс. и приблизилось к 380 тыс. Соответствующие данные опубликованы в среду на сайте ВОЗ.

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По состоянию на 11:00 мск 3 июня, в мире был зарегистрирован 6 287 771 инфицированный и 379 941 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 93 246, а умерших - на 3 621. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были зафиксированы 113 198 новых случаев заражения и 4 242 смерти.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 949 455. За сутки оно возросло на 44 023. Количество умерших там увеличилось на 2 063 и достигло 165 311. В Европе насчитывается 2 191 614 заразившихся и 183 313 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 15 681, а умерших - на 897.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 552 497, зафиксирован 13 181 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 349, умерли 282 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 798 330 человек. Далее следуют Бразилия (526 447), Россия (432 277), Великобритания (277 989), Испания (240 304), Италия (233 515), Индия (207 615), Германия (182 370), Перу (170 039) и Турция (165 555).