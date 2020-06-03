CNN: в США задержавших Флойда полицейских обвинили в убийстве и подстрекательстве к нему

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура штата Миннесота предъявила обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству бывшим полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер в больнице. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на судебные материалы, оказавшиеся в ее распоряжении.

Согласно содержащимся в них данным, бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени. Его бывшие коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени.