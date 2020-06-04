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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Глава Пентагона отменил вывод военных, переброшенных к Вашингтону из-за протестов

По данным Associated Press, Марк Эспер принял такое решение после посещения Белого дома
Министр обороны США Марк Эспер AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер отменил вывод из районов вблизи американской столицы военных, которые были переброшены туда для возможной помощи в поддержании порядка в свете протестов. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министра Армии (сухопутных войск) США Райана Маккарти.

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Агентство ранее передало со ссылкой на источники, что вывод указанных военных уже начался. Оно отмечало, что около 200 военнослужащих, как планируется, вернутся в штат Северная Каролина в течение суток, а остальных в ближайшие дни отзовут на базы, где они были дислоцированы ранее.

Согласно новым данным, Эспер после посещения Белого дома приказал приостановить процесс вывода военнослужащих. Ранее он заявлял, что выступает против того, чтобы военных привлекали к подавлению беспорядков. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что допускает такую возможность.

Агентство отмечало, что военных США пока не задействовали в подавлении беспорядков в Вашингтоне, хотя такая возможность рассматривалась. Согласно данным AP, ранее на этой неделе для возможной помощи в поддержании порядка в столичный округ Колумбия прибыли примерно 1,3 тыс. военных. Они по большей части находились на базах вблизи Вашингтона - в штатах Вирджиния и Мэриленд. В Вашингтон и его пригороды также были направлены примерно 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии США из штатов Индиана, Теннесси и Южная Каролина.

Теги
СШАТрамп, ДональдЭспер, МаркБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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