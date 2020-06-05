Правозащитник раскритиковал Трампа на церемонии прощания с Флойдом

Шарптон напомнил, что американский лидер ранее на этой неделе во время фотосессии держал в руках Библию. Трамп обещал тогда, что "сделает Америку великой" и обеспечит безопасность страны в свете протестов и беспорядков.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Проповедник Альфред Шарптон, являющийся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, выступил в четверг с критикой президента страны Дональда Трампа на церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после задержания. Трансляцию мероприятия, проходившего в Миннеаполисе (штат Миннесота), вели центральные каналы.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то так держал Библию", - отметил Шарптон. Он подчеркнул, что "нельзя использовать Библию в качестве реквизита". Правозащитник обвинил Трампа в том, что он обращается к теме смерти Флойда в своих политических интересах. Шарптон подчеркнул, что семья умершего афроамериканца не позволит это делать. "Вы все говорите о том, чтобы сделать Америку великой, - подчеркнул Шарптон. - Великой для кого и когда? Мы сделаем Америку великой для всех".

В церемонии приняли участие и другие известные в США защитники прав темнокожих, в том числе Джесси Джексон, несколько сенаторов и актеров, а также родные и близкие Флойда. Мероприятие было прервано на 8 минут и 46 секунд, во время которых все участники сохраняли молчание. Примерно столько же по времени белый сотрудник полиции при задержании Флойда давил ему на шею коленом. После применения данного удушающего приема афроамериканец умер в больнице.

В ряде американских штатов в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки из-за смерти Флойда после его ареста в Миннеаполисе. Все четверо полицейских, которые участвовали в задержании афроамериканца, уволены. Им предъявлены обвинения.

Церемония прощания с Флойдом, как планируется, продолжится 8 и 9 июня в Хьюстоне (штат Техас), где афроамериканец вырос. Он будет похоронен на одном из кладбищ города.